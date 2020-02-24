Прокуратура повідомила підозру голові штабу "Самооборони Севастополя"

Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Підозрюваного оголосили в розшук

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру голові штабу так званої "Самооборони Севастополя", а також оголосила його в розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

Як зазначили правоохоронці, він обіймав посаду керівника штабу "Самооборони Севастополя" протягом лютого-березня 2014 року, під час анексії Криму Російською Федерацією.

"Підозрюваний, здійснював особистий відбір кандидатів до складу незаконного збройного формування і координував дії бійців. Був ініціатором створення піших патрулів і самовільно побудованих блок-постів на території Севастополя, на яких бійці "Самооборони Севастополя" здійснювали перевірку документів місцевих жителів, проводили обшуки автомобілів і здійснювали затримання громадян, незгодних з окупацією півострова. Брав участь і віддавав накази, під час захоплення 20 березня 2014 протичовнового корвета "Хмельницький", що належить Військово-морським силам України", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваному інкримінують участь в не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України). На даний момент він оголошений в розшук.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Їх звинувачують у переслідуванні проукраїнських активістів.

Також повідомлялося, що прокуратура Криму повідомила про підозрі співробітникам слідчого комітету росії РФ в аннексированном Криму, яких звинуватили в переслідуванні фігурантів "справи 26 лютого", в тому числі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.