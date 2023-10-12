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Прокудин призвал семьи с детьми эвакуироваться из Херсонской области

Фото: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин (facebook.com alexandr prokudin)
Автор: Карина Левицкая

В связи с чрезвычайно опасной ситуацией, сложившейся в Херсонской области после полномасштабного вторжения Российской Федерации, необходимо позаботиться о безопасности детей и эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"Ежедневно мы ощущаем ад российских обстрелов. Рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан. Это нужно осознать и быть готовыми", - сказал Прокудин.

Он обратился к семьям с детьми, и подчеркнул необходимость временного переселения в более безопасные регионы.

"Я еще раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте. Мои дети сейчас тоже не рядом со мной", - добавил глава ОГА.

Он заверил, что все семьи, которые примут решение переселиться обязательно вернутся домой.

"Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми. А мы вместе со всей командой органов власти, медиков, правоохранителей и спасателей сделали свой выбор - мы остаемся и продолжаем работать в Херсоне", - подчеркнул Прокудин.

Обстрелы Херсона

Напомним, Херсон был захвачен российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения врага в конце февраля 2022 года.

В ноябре в ходе контрнаступательной кампании Силы обороны Украины освободили город. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Однако с момента деоккупации правого берега Херсонской области оккупанты ежедневно обстреливают его с левого берега.

В частности, 7 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате этой атаки получила ранение местная жительница. До этого, 5 октября, оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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