Прокудин рассказал о ситуации в Херсоне и области на седьмой день после взрыва Каховской ГЭС

По его словам, уровень воды стремительно снижается, однако специалисты уже готовятся к возможным последствиям. В этой связи в микрорайонах Корабел и Нефтегавань вводят затяжной комендантский час. Попасть туда можно будет только после того, как там пройдет разминирование и проверка безопасности.

Кроме этого вводится запрет на посещение мест массового отдыха – лесов, пляжей, водохранилищ.

"Устанавливаем жесткий контроль за недопущением стихийных продаж водных биоресурсов - рыбы, раков и т.д.", - рассказал он.

Также Прокудин напомнил, что жители затопленных районов смогут вернуться домой только после разрешений.

"Не думайте, что вы сможете сразу вернуться. Есть процедура, вернуться домой вы сможете только после того, как местность осмотрят взрывотехники, правоохранители и коммунальщики с экологами", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС и эвакуация из Херсонской области

Россия в ночь на 6 июня взорвала дамбу Каховской ГЭС. Поэтому были затоплены десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Власти Украины сразу приступили к спасательной операции и эвакуации населения. Однако российские оккупанты затрудняют эвакуацию.

Они обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись. Также захватчики запрещают и отказываются эвакуировать жителей временно оккупированного левого берега Херсонской области.

В частности, оккупанты расстреляли лодку с людьми , которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. В результате обстрела пострадали 23 человека, трое - погибли .

Однакоукраинским спасателям удалось эвакуировать 112 человек с левого берега Херсонской области .

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