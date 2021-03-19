Виробництво яєць в Україні впало на 16%. У Бахматюка звинувачують НАБУ

Виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 року впало на 16,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка звинувачує в цьому Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) через незаконне переслідування підприємства.

Так, за даними Державної служби статистики, кількість яєць, зібраних у січні-лютому 2021, склала 2,03 млрд штук, що включає 1,24 млрд, вироблених підприємствами (зниження на 23,4% у порівнянні з минулим роком), і 784 млн штук (зниження на 1%) від приватних домогосподарств.

За словами радника голови наглядової ради "Укрлендфармінга" Юрія Кравченка, виробники намагалися залишатися прибутковими. Проте корми для птахів, які складають в структурі собівартості виробництва яйця до 75% витрат, істотно подорожчали, а ціни на енергоносії зросли.

Також виробник звинуватив Національне антикорупційне бюро у незаконному переслідуванні бізнесмена Олега Бахматюка, акціонера Avangardco, одного з найбільших виробників яєць в країні, що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг", що призвело до закриття 12 птахофабрик.

"Це незаконне переслідування призвело до зменшення пропозиції яєць та підвищення цін на яйця для кожного українського споживача", - заявив Кравченко у коментарі Kyiv Post.