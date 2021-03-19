ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Производство яиц в Украине упало на 16%. У Бахматюка обвиняют НАБУ 

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 18:52
Производство яиц в Украине упало на 16%. У Бахматюка обвиняют НАБУ  Фото: производство яиц (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Производство яиц в Украине за первые два месяца 2021 года упало на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Агрохолдинг бизнесмена Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" обвиняет в этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из-за незаконного преследования предприятия.

Об этом пишет Kyiv Post.

Так, по данным Государственной службы статистики, количество яиц, собранных в январе-феврале 2021, составило 2,03 млрд штук, что включает 1,24 млрд, производимых предприятиями (снижение на 23,4% по сравнению с прошлым годом), и 784 млн штук (снижение на 1%) от частных домохозяйств.

По словам советника главы наблюдательного совета "Укрлендфарминга" Юрия Кравченко, производители пытались оставаться прибыльными. Однако корма для птиц, которые составляют в структуре себестоимости производства яйца до 75% затрат, существенно подорожали, а цены на энергоносители выросли.

Также производитель обвинил Национальное антикоррупционное бюро в незаконном преследовании бизнесмена Олега Бахматюка, акционера Avangardco, одного из крупнейших производителей яиц в стране, входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг", что привело к закрытию 12 птицефабрик.

"Это незаконное преследование привело к уменьшению предложения яиц и повышению цен на яйца для каждого украинского потребителя", - заявил Кравченко в комментарии Kyiv Post.

Напомним, дело НАБУ против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Как ранее писало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева 21 января своим решением обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" передать дело другому правоохранительному органу, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Решение суда до сих пор не выполнено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АПК Агропромышленный комплекс Олег Бахматюк НАБУ производство Укрлендфарминг
NEWS
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине