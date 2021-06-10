Виробники продуктів харчування за останній рік підняли ціни на 30%

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%. Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, у тому числі в межах України - на 21,0%, за межі України - на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, у тому числі всередині України-на 68,0%.