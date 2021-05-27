Чи може відбутися розкол ОПЗЖ на тлі ситуації з Медведчуком: думка експертів

"Я не вірю в розкол, тому що знаю про внутрішні зобов'язання, які виходять за рамки тільки політичних контактів. Групи Бойка-Льовочкіна і Медведчука-Рабіновича пов'язує дещо більше ніж просто політика, є деякі фінансові та бізнес зобов'язання, які зараз неможливо розірвати. Тому вони приречені бути разом", - упевнений політолог Кость Бондаренко.

На думку політолога Володимира Фесенка, якщо хтось із депутатів-списочників зважиться вийти з фракції ОПЗЖ, він ризикує втратити мандат.

"Ситуація, коли політичний шлюб начебто зберігається, але подружжя сплять окремо - ця ситуація, ймовірно, вже відбувається. Між групами і так не було особливої любові", - зазначив політолог.

При цьому він вважає, що група Льовочкіна-Бойка буде поступово дистанціюватися від Медведчука і спостерігати за подальшим розвитком подій.

"Цілісність ОПЗЖ буде залежати від того, якою буде подальша доля Медведчука. Якщо проблеми для нього продовжаться, якщо він залишиться під арештом, якщо буде ризик, що він отримає судовий вирок - це вплине на партію. Поки що рано робити прогнози, як ситуація з Медведчуком позначиться на партії. Вся ця епопея з ним - на мій погляд, ще мінімум на два-три роки", - додав Фесенко.

Політолог вважає, що перебудови в ОПЗЖ можливі ближче до виборів.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко вважає, що розпад проекту можливий, якщо зникне кумулятивний ефект і збільшення рейтингу.