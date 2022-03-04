Що відбувається у Сумах зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

20:55 Тростянець захопила і окупувала російська армія.

За словами Живицького, станом на 4 березня окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають.

Місцеві мешканці не мають можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню.

19:20 Дмитро Живицький каже, що ситуація по області контрольована.

"Військові Росії продовжують переміщення техніки, йдуть колони. Деякі колони розвернулись, ідуть в бік Сум. Ми не знаємо, що це буде, можливо вони будуть йти на вихід з території України, повертатись назад до РФ. Ми на це дуже розраховуємо. У них закінчилось харчування, закінчується пальне і погода нам сприяє", - сказав очільник області.

17:55 Сумська теплоелектроцентраль працює у штатному режимі, проте гаряче водопостачання буде відсутнім до ранку 5 березня.

14:00 Щодо евакуації мирного населення. Наразі є дуже високі ризики, каже Живицький, що коли влада буде вивозити організовані групи людей, то можуть повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли росіяни віроломно розстрілювали мирних мешканців. "Зелених коридорів" для евакуації на даний момент в області немає!

11:40 З'явилися фото Охтирської ТЕЦ, яку знищив окупант.

10:55 У Сумах сьогодні комунальний транспорт не виходитиме на лінії. Виконуватимуться тільки спецрейси для підприємств, - речниця КП "Електроавтотранс" Ірина Крячко.

07:45 Минулий день для Сумської області став вкрай непростим через російські бомбардування та обстріли, розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, і зазначив, що потрібно посилювати напрямок для звільнення захопленого окупантами міста Тростянець, де вже четвертий день продовжуються звірства.

05:15 Дмитро Живицький показав фото розгромленої техніки російських окупантів - "останки" танків, бронетранспортерів тощо зараз розкидані на дорозі Кіпті - Бачівськ.

Зазначається, що ця російська військова техніка йшла до Києва, але була зупинена на Сумщині.

05:00 Станом на зараз ситуація у області наступна:

В селі Біловодське Роменського району окупантами захоплений елеватор Дружба-Нова. Терористи вимагають перемовника, СБУ, старосту. Усі бояться до них іти, бо "вони стріляють наповал".

В Охтирці під час авіабомбардування російські винищувачі знищили місцеву ТЕЦ. Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення і електроенергії.

У Тростянці російські орки грабують і мародерять: усі продуктові магазини спустошені. Окупанти з автоматами патрулюють місто. Місцевим виходити на вулицю небезпечно. Також росіяни не дають можливість забирати з вулиць трупи мирних жителів.

Ситуація в Сумах і області 4 березня

Російські окупанти наносять авіаудари по Охтирці і Сумах. Регулярно бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Вся область зараз - "територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".

"Шановні мешканці Сумщини, шановна тероборона, військові! Вами пишається сьогодні увесь світ. Я щиро вдячний кожному, хто став на захист нашої землі. Кожному, хто робить все, що в його силах і трохи більше. Ми з командою працюємо 24/7 увесь останній тиждень і теж робимо усе, що можливо, і не можливо для забезпечення захисту, і безпеки", - коментує голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Комендантська година

Станом на 4 березня на Сумщині комендантська година діє з 18:00 до 06:00. Пересування містом у цей час заборонено. Людей закликають залишатися вдома і дотримуватися світломаскування. При звуках сирени терміново потрібно перейти в укриття!

У той же час щодня з 7:30 до 17:00 дотримання громадського порядку в місті контролюють групи патрулювання у складі працівників поліції та мешканців громади.

Як працює громадський транспорт у Сумах

Перевезення пасажирів у Сумах здійснюють 4 тролейбуси за напрямком Автовокзал - Депо - Автовокзал. Інтервал руху - через кожні 15 хвилин.

Автобуси не курсують.

Режим роботи: з 8:00 до 17:00, але час може бути змінено в залежності від ситуації по місту.

Медики та працівники хлібзаводу доставляються до місць роботи спецрейсами.

Весь комунальний транспорт, який курсуватиме у містах області, перевозить пасажирів безкоштовно.

Які аптеки працюють в Сумах

Перелік аптечних закладів, які 4 березня працюють у місті, доступний на Google Maps.

За посиланням вказані аптеки, що продовжують відпускати медичні препарати.

Додамо, що карта оновлюється відповідно до змін у графіку роботи аптечних закладів.

Нова пошта у Сумах

У адміністрації Нової пошти запевнили, що не одномоментно, але поступово усі посилки будуть звезені до вантажного відділення №1 на вулиці Лінійна, 15. Робота решти відділень зупинена.

Прохання мати витримку і не створювати ажіотажу.

Карта захисних споруд цивільного захисту міста Суми