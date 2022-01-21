"Програють всі": Зеленський про можливе вторгнення Росії в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку нового російського вторгнення постраждає не лише Україна. Мова йде й про межуючі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо ми збираємось захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна і всі програють", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ймовірна подальша російська агресія понесе для сусідніх з нашою державою країн втрати життів, а для тих хто знаходиться далі - загрожує міграційна криза.

"Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, Росія постраждає, постраждають сусідні з Україною європейські країни. А тих, хто далі - торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше - зберегти нашу територію", - резюмував Зеленський.