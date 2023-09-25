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Лето не сдает свои позиции. Синоптики дали прогноз погоды на неделю

Понедельник 25 сентября 2023 17:30
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Лето не сдает свои позиции. Синоптики дали прогноз погоды на неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине в течение этой рабочей недели все еще будет летней. Осадки не предполагаются, а температура поднимется до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что влияние антициклона будет продолжаться в течение нескольких дней. Будет удерживаться сухая погода без осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях местами возможен туман.

К тому же, температура существенно не изменится. Ночью ожидается на уровне 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 23-28°, только завтра в Прикарпатье 17-22°.

Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

Прогноз погоды на октябрь

Синоптики прогнозируют, что средняя температура в октябре этого года в Украине удержится в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Температурные рекорды

РБК-Украина сообщало, что 23 сентября в Киеве обновили столетний температурный рекорд - среднесуточная температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градуса тепла.

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