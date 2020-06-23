Прогрес в питанні обміну політв’язнів відсутній, - адвокат

Адвокат українських політв'язнів в РФ Микола Полозов заявив про відсутність прогресу у питанні звільнення заручників Кремля. Переговори заморожені з початку весни.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

За словами адвоката, у питанні звільнення українських політв'язнів прогресу наразі немає.

"На жаль, із початком весни всі наради з родичами політв’язнів заморожені. Було декілька акцій, коли рідні політв’язнів зверталися через соцмережі до Офісу президента, але поки я не бачу якось прогресу в цьому питанні", - сказав Полозов.

Він зазначив, що його підзахисний український політв'язень Іван Яцкін, якого РФ звинувачує у державній зраді, розраховує на обмін.

"Та стаття, за якою його звинувачують, настільки тяжка, що він може отримати до 20 років позбавлення волі. Тому єдина можливість вийти - це обмін. Він слідкує за новинами і дуже сподівається, що і ті перемовини, які велися про обмін політв’язнями, знову активізуються", - додав Полозов.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що процес наступного взаємного звільнення полоненими поки загальмований.

Раніше Україна закликала Російську Федерацію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб.