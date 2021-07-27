Програму доплат планують розширити на пенсіонерів віком від 70 до 75 років

Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. У разі включення доходи додатково буде підвищено 1,5 млн пенсіонерам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Як зазначається в повідомленні, протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.
У поточному році до цієї програми долучаться пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривен. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.
В рамках підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.
Зокрема, у ньому пропонується передбачити:
Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.
Відзначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.