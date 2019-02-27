Уряд визначився з датою запуску електронного рецепта

Електронний рецепт запрацює з квітня 2019 року

Кабинет министров принял решение о переходе правительственной программы "Доступные лекарства" в администрирование Национальной службы здоровья Украины с апреля 2019 года. Соответствующие документы от 27 февраля есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в марте Национальная служба здоровья начнет подписывать договора с аптеками по всей стране, а с апреля 2019 года заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет оплаты аптекам по этой программе.

Итак с апреля лекарства по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронным рецептам, выписанным семейными врачами, терапевтами и педиатрами через электронную систему здравоохранения. К этому времени в аптеках-участницах программы будет установлено специальное программное обеспечение и они подпишут договоры с Национальной службой здоровья.

Переход программы "Доступные лекарства" в НСЗУ позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан.

"Например, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарство по рецепту вы можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая находится рядом с вашим врачом", - говорится в сообщении Минздрава.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в феврале 2019 года большинство украинцев уже подписали контракт с семейным врачем в рамках медицинской реформы. Три четверти (75%) респондентов, опрошенных КМИС, ответили "да" на вопрос "Вы или кто-либо в Вашей семьи подписали контракт с Вашим семейным врачом?" (из них 10,6% ответили, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018 году).

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4 682 грн.