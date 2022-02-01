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Програма візиту Джонсона в Україну: зустріч із Зеленським і оголошення про надання допомоги

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Великобританії у вівторок 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, англійський прем'єр-міністр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Прем'єр обговорить з президентом України триваючу агресію Росії проти України.

Також Великобританія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

"Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає Україну. Перед цим-зателефонує Путіну.

Пізніше стало відомо, що бесіду Джонсона з Путіним відклали.

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Великобританія