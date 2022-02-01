Програма візиту Джонсона в Україну: зустріч із Зеленським і оголошення про надання допомоги

Прем'єр-міністр Великобританії у вівторок 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, англійський прем'єр-міністр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Прем'єр обговорить з президентом України триваючу агресію Росії проти України.
Також Великобританія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
"Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає Україну. Перед цим-зателефонує Путіну.
Пізніше стало відомо, що бесіду Джонсона з Путіним відклали.