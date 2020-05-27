Програма для України поки що відсутня у порядку денному Ради директорів МВФ

Питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включене в порядок денний засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ). Цей орган приймає остаточне рішення по програмі.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Графік засідань Ради директорів МВФ розписаний до 3 червня.

Зокрема, 29 травня Рада директорів розгляне запит Бангладеш на виплату коштів у рамках механізму швидкого кредитування і доступ до інструменту швидкого фінансування.

Крім того, 1 червня Рада директорів розгляне питання перегляду програми для Гондурасу, запит Соломонових островів на виплату коштів за програмою швидкого кредитування, а також запит Багамських островів на доступ до інструменту швидкого фінансування.

На 3 червня заплановано перегляд програми з Барбадосом

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій дав характеристику новій програмі МВФ.