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В Єврокомісії відповіли, чи буде нова програма макрофінансової допомоги Україні

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 10:03
В Єврокомісії відповіли, чи буде нова програма макрофінансової допомоги Україні Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, чи буде нова програма макрофінансової допомоги Україні. У ЄС планують закінчити поточну програму.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Разом з тим, за його словами, з урахуванням того, як розвивається економічна ситуація, яка доступність фінансів, то до цього питання завжди можна повернутися.

"Поки такої заявки з боку України не було. Думаю, зараз важливо закінчити поточну програму", - заявив він.

Він зазначив, якщо є доступні фінанси по лінії макрофінансової допомоги ЄС, якщо просувається програма МВФ, створюються хороші умови для доступності фінансів.

"Якщо всі ці програми виконуються, тоді безпосередніх короткострокових проблем з фінансуванням держбюджету створюватися не повинно", - зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо, Єврокомісія назвала умову надання другого траншу допомоги Україні.

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