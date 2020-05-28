Кабмін хоче зробити "регуляторну гільйотину" для полегшення роботи малого бізнесу

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що пандемія надала певний імпульс українським реформам

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плани Кабінету міністрів провести реформу дерегуляції, так звану "регуляторну гільйотину", для полегшення роботи малого бізнесу. Глава уряду обговорив реформи в Україні з послами Великої сімки.

Про це повідомляє урядовий портал.

Учасники зустрічі обговорили подолання пандемії Covid-19, схвалену Кабміном Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу, продовження медичної реформи в Україні, співпрацю України з МВФ тощо.

Шмигаль підкреслив, що пандемія надала певний імпульс українським реформам, у першу чергу, реформі охорони здоров’я.

"Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг... Ще одна проблема - це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - сказав глава уряду.

Він також відзначив важливість реформ, які дадуть поштовх економічному розвитку.

"Це реформа митниці, реформа оподаткування малого і мікробізнесу. Нам також треба робити, як ми це називаємо "регуляторну гільйотину" - реформу з дерегуляції, щоб всіляко полегшити роботу малого бізнесу", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль не виключав відновлення роботи Комісії із захисту бізнесу при уряді.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вважає, що країні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії, зокрема, нові економічні програми допомоги.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк