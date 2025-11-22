В программе "Национальный кэшбек" изменили условия: на что можно потратить средства

Начиная с субботы, 22 ноября, для украинцев изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги по программе "Национальный кэшбэк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
"Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка", - говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что деньги накопленные на карте "Национального кэшбека" можно потратить на:
Причем часть обновленных категорий стала доступной сразу. Среди таких возможность потратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию.
"Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кэшбека. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", - пояснили в министерстве.
Там уточнили, что обновленные условия по расходам средств по программе будут действовать до 30 июня 2026 года.
Также в Минэкономики добавили, что в программе участвуют уже более 7,5 млн украинцев, которые получили 4 млрд гривен выплат.
"К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях. Сейчас кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте "Сделано в Украине"", - указано на сайте.
В министерстве напомнили, что для того, чтобы присоединиться к программе, покупателю надо зарегистрироваться в приложении "Дія", же выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карточку "Национальный кэшбек".
"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в Дії, корректно ли выбрана карта", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы продавцам и производителям присоединиться к программе, необходимо подать заявление о присоединении на портале "Дія".
Напомним, что Национальный кэшбек - это государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинских производителей. После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных денег покупатели получают обратно на карту.
Также неделю назад мы писали, что украинцы начали получать Национальный кэшбэк за август. Сумма в этот раз стала рекордной за все время программы.