Программа МВФ для Украины пока не предусматривает повышения тарифов на электроэнергию

Повышение энергетических тарифов

В программе идет речь о необходимости повышения энергетических тарифов, но сроки не указаны.

"Положениями этой программы предусмотрено усовершенствование рыночных моделей в секторах электрической энергии и природного газа, а также постепенный переход к рыночным ценам и тарифам на втором этапе программы при одновременном предоставлении субсидий уязвимым потребителям", - рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Источники РБК-Украина, которые имеют отношение к подготовке программы, подтвердили, что вопрос о тарифах может быть поднят во время дальнейших пересмотров. При этом Омельченко считает, вряд ли этого удастся избежать.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил, что МВФ, вероятно, на данном этапе не захотел включать в меморандум болезненные вопросы, к которым относятся тарифы, оставив их для решения по усмотрению украинских властей.

Мягкие условия программы

Кредит МВФ оформлен как программа расширенного финансирования (EFF). Для фонда это первый случай финансирования страны, которая находится в активной фазе войны. Потому процесс несколько затянулся.

Программа, в частности, предусматривает исполнение 19 "структурных маяков" до июня 2024 года. Они касаются банковской сферы, антикоррупционной системы и системы корпоративного управления. При этом Ваврищук считает, что "маяки" достаточно мягкие, и проблемы с их выполнением не должны возникнуть.

"Очевидно, что до конца 2023 года программа была выписана так, чтобы минимизировать невыполнение каких-либо структурных маяков со стороны Украины", - сказал он.

Эксперт считает, что исходя из программы, отказ от фиксированного курса гривны пока не планируется. В одном из "маяков" говорится о необходимости подготовить только стратегию перехода к плавающему курсу к июню.

Глава аналитического департамента ІК Concorde Capital Александр Паращий также не нашел проблемных "маяков". Так, условия по Нацбанку стандартные - следует держать под контролем банки, не печатать деньги для бюджета и разработать критерии перехода на гибкое курсообразование.