Повышение тарифов в апреле: что будет с ценами на свет, газ и воду

С 1 апреля в Украине могут вырасти суммы в платежках за коммунальные услуги. Хотя правительство отсрочило повышение тарифов на свет, за воду придется платить больше. В то же время продолжит действовать тарифный мораторий на газ, тепло и горячую воду.

Подробнее о том, какими будут тарифы на коммуналку для населения в апреле – в материале РБК-Украина ниже.

Цены на электроэнергию

1 апреля 2023 в Украине должен был закончится специальный период льготных цен на свет, однако в Кабмине приняли решение сдвинуть его срок еще на месяц.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость электроэнергии для украинцев останется неизменной до 30 апреля.

Как минимум еще один месяц тарифы будут следующими:

1,44 грн/кВт-час – при потреблении до 250 кВт в месяц;

– при потреблении до 250 кВт в месяц; 1,68 грн/кВт-час – если домохозяйство потребляет свыше 250 кВт в месяц, а также для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций.

Тариф на воду

Стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения планировалось повысить с января 2023. Однако тогда решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменили и отправили на доработку.

В марте Комиссия снова вернулась в вопросу установления новых тарифов на воду. Проект НКРЭКУ предусматривает повышение цен в 2 этапа: с 1 апреля (на 12,3%) и с 1 июля (на 14,1%).

По результатам двух этапов расходы домохозяйства из 2-3 человек на оплату услуг водоснабжения и водоотведения вырастут в среднем на 60 грн.

Тарифы устанавливаются для каждого водоканала отдельно, поэтому конечная сумма в квитанции будет зависеть от региона проживания, а также от объемов потребления домохозяйства.

Как ранее рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина, рост тарифов обусловлен увеличением стоимости их составляющих: электроэнергии в структуре водоснабжения, химических реагентов для очистки воды, заработных плат.

Отметим, пока в НКРКЭУ не огласили решение по тарифам. В случае утверждения постановления Комиссии, потребители будут платить за воду по новой цене в мае, когда придут квитанции за апрель.

Какие тарифы не будут расти

Повышение стоимости коммунальных услуг в Украине запрещено мораторием правительства на время действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.

В настоящее время тарифный мораторий распространяется на такие услуги ЖКХ:

газоснабжение;

доставка и распределение природного газа;

централизованное отопление;

горячее водоснабжение.

Что будет с ценами на газ

Согласно закону о моратории на тарифы, цена на природный газ для бытовых потребителей не может превышать ту, которая была установлена в договоре с поставщиком на 24 февраля 2022 года.

Большинство потребителей Украины являются клиентами "Нафтогаза" и в апреле продолжат получать газ по цене 7,96 грн/кубометр. У остальных поставщиков стоимость услуг примерно на том же уровне – от 7,7 до 10 грн/куб.м.

Кроме того, на время действия военного положения поставщикам запрещено принудительно требовать от потребителя оплату задолженности за услуги по газоснабжению.

Что касается тарифов на газ для производителей тепловой энергии, Кабмин установил срок действия Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка природного газа до 30 апреля 2023 года.

Таким образом, до конца апреля "Нафтогаз" продолжит продавать газ производителям тепла по фиксированной цене – 7420 грн за тысячу кубометров.