Шуляк пошагово объяснила, что нужно сделать для получения помощи в рамках "єВідновлення"

Владельцам поврежденного жилья, прежде всего, нужно подать информационное сообщение об имуществе, если они еще этого не сделали. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія", а также через ЦПАУ или нотариус. Если о повреждениях сообщалось ранее, делать это не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

После подачи заявки гражданин должен открыть специализированный счет "Восстановление" в одном из банков-участников программы. Это можно сделать также при подаче заявления в приложении "Дія". Далее следует подать заявление на получение денежной помощи в рамках "єВідновлення" в приложении "Дія".

"На сегодня с программой "єВідновлення" сотрудничает 5 банков, как государственных, так и коммерческих. В будущем планируется привлечение к программе еще 10 банков. Открыть счет можно как онлайн, так и непосредственно придя в свое отделение банка", - рассказала Елена Шуляк.

Глава комитета напомнила, что для фиксации разрушений граждане должны допустить на поврежденный объект представителя соответствующей комиссии, созданной органами местного самоуправления.

Там члены комиссии должны зафиксировать масштабы повреждения вашего помещения в чек-листе соответствующего образца. Стоимость всех работ, к примеру, замена окон или кровли утверждена Кабинетом министров, поэтому злоупотребления абсолютно исключены. Четко зафиксированная и рассчитанная комиссией информация также заносится в "Дія".

"Все средства, согласно чек-листу и расчету разрушений, будут перечислены гражданам на целевой счет. Их можно будет использовать на приобретение строительных материалов или проведение восстановительных работ", - отметила Шуляк.

Нардеп обратила внимание на то, что на сегодня одной из преград на пути получения компенсации является отсутствие имущества граждан в реестре прав. Поскольку реестры заработали с 2013 года, не вся недвижимость граждан в него внесена.

"Поэтому советую украинцам не тратить попусту время и обратиться к государственному регистратору, нотариусу или ЦНАУ и ввести свое поврежденное имущество в реестр вещных прав", - резюмировала Шуляк.

Напомним, парламент принял инициированный главой политической партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

Президент подписал этот законопроект 17 марта. В настоящее время выплаты могут оформить владельцы квартир с незначительными повреждениями.