Программа "єВідновлення". Сертификаты на жилье появятся в "Дії"

Государство запустило программу для компенсации средств за разрушенное в результате российской агрессии жилье. Теперь сертификаты на такое жилье появятся в "Дії".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Как указано, ранее сертификат был только в разделе "Услуги – єВідновлення". Однако теперь сумма компенсации и статус заявления о "єВідновлення" будет среди других цифровых документов.
Стоит отметить, что воспользоваться сертификатом, чтобы приобрести жилье, можно будет чуть позже.
Чтобы оставить заявку на получение денег, нужно:
Зайти в "Дію" в услугу "єВідновлення". Там есть две опции: "Сообщить о поврежденном жилье" и "Подать заявление на компенсацию". Для начала нужно оставить данные о своем объекте выбрать тип недвижимости, указать площадь, населенный пункт, описать повреждения, добавить фото разрушений.
Сумма денежного пособия определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Однако максимальный размер выплаты не может превышать 200 тысяч гривен.
Комиссия от местных властей осмотрит жилье и установит сумму. Для этого есть специальный чек-лист , в котором прописана средняя стоимость тех или иных работ, необходимых для восстановления жилья.
Денежные средства можно потратить на приобретение строительных материалов и оплату работ. Потратить деньги можно только у продавцов и подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы:
Уточнить наличие кодов можно в месте, где будет покупаться товар или заказывать услугу.
Если одновременно покупать строительные материалы и не подпадающие под компенсацию товары, то делать это нужно двумя отдельными покупками.
Подробнее о программе "єВідновлення" можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что правительство определило критерии территорий, подлежащих восстановлению.
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