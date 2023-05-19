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Программа "єВідновлення". Кабмин выделил первые средства для компенсаций, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство выделило первые средства, которые направят на компенсации за поврежденное жилье украинцев в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства напомнил, что в Украине уже более недели работает программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают средства на ремонт жилья, которое было повреждено во время войны.

Шмыгаль напомнил, что программа цифровизованная - заявки украинцы могут подавать при помощи портала “Дія”. В Украине подали уже почти 11,7 тысяч заявок, больше всего - жители Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

"Правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение этой программы - 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", - рассказал премьер.

Он уточнил, что всего в Фонде собрали около 62 миллиардов гривен. Почти половина - это изъятые средства россиян. Деньги из Фонда преимущественно направляют на ремонт жилья, критической инфраструктуры и пилотные проекты восстановления.

Программа "єВідновлення"

В рамках программы, которую запустили украинские власти, жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в "Дії".

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, при которой их жилье в "Дії" не отображалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

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