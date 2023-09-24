Программа "еВідновлення". Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Кто может подать заявку?

Право на получение компенсации имеют граждане Украины, чье жилье повреждено в результате боев и подлежит восстановлению. Определена приоритетная очередь, по которой будут распределять средства:

участники боев;

люди, которые получили инвалидность в результате войны;

ветераны войны;

члены семей погибших военных;

мобилизованные;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью первой и второй групп;

родители-воспитатели детдомов семейного типа;

опекуны и попечители;

приемные родители и патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Лица, которые не входят в эти категории, претендуют на получение средств по "живой очереди".

Не могут претендовать на выплату люди, которые находятся под санкциями или имеют судимость за преступления против национальной безопасности, и их наследники.

Как подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

Чтобы оставить заявку на получение денег, нужно:

Зайти в "Дії" в услугу "єВідновлення". Там есть две опции: "Сообщить о поврежденном жилье" и "Подать заявление на компенсацию". Для начала нужно оставить данные о своем объекте выбрать тип недвижимости, указать площадь, населенный пункт, описать повреждения, добавить фото разрушений.

Какую сумму можно получить?

Сумма денежного пособия определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Однако максимальный размер выплаты не может превышать 200 тысяч гривен.

Комиссия от местных властей осмотрит жилье и установит сумму. Для этого есть специальный чек-лист, в котором прописана средняя стоимость тех или иных работ, необходимых для восстановления жилья.

На что можно потратить деньги?

Денежные средства можно потратить на приобретение строительных материалов и оплату работ. Потратить деньги можно только у продавцов и подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы:

1520 (генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство);

5211 (строительные магазины);

5231 (магазины стекла, красок, обоев).

Уточнить наличие кодов можно в месте, где будет покупаться товар или заказывать услугу.

Если одновременно покупать строительные материалы и не подпадающие под компенсацию товары, то делать это нужно двумя отдельными покупками.

Подробнее о программе "єВідновлення" можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что правительство определило критерии территорий, подлежащих восстановлению.

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