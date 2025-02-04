Прогнозы энергоэкспертов об отключении света надуманы и призваны сеять панику, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сазонова.

"Как такое возможно, что энергосистема работает стабильно, а отдельные "эксперты" распространяют страшилки о 36 часах без света? Еще осенью такие же заявления звучали о 20-часовых отключениях зимой, и что в результате?", - отметил Сазонов.

.

По мнению политолога, подобные прогнозы направлены на нагнетание паники среди населения или даже иметь коммерческий интерес, в частности, для продажи генераторов и устройств накопления энергии.

Он также заметил, что распространение такой информации в иностранных СМИ может играть на руку врагу.

Сазонов выразил надежду, что соответствующие службы обратят внимание на такие случаи, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в стране.

"Вся страна последний месяц жила без отключений. И сейчас почти везде нет никаких перебоев, разве что в регионах, куда ночью прилетает по трансформаторам и ТЭС. Но и там к вечеру энергетики все восстанавливают. И все равно находятся эксперты, которые с абсолютно серьезным видом придумывают страшилки про 36 часов без света. Как такое возможно!", - подчеркнул военный.

Удары по энергетическим объектам

Напомним, российские оккупанты регулярно используют беспилотники и ракеты для атак на энергетические объекты в Украине. В результате таких ударов в стране значительно снизился уровень генерации электроэнергии.

На фоне атак сегодня, 4 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях применили аварийные отключения света.

При этом в сети появлялась информация о возможном возвращении графиков отключений света в феврале из-за похолодания. Эти слухи опровергли в "Укрэнерго".