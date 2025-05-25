Прогноз ИИ на бой Усик - Дюбуа 2: назван победитель и сценарий нокаута

Усик - Дюбуа 2: кто фаворит букмекеров и экс-боксеров

По данным топовых букмекеров, по состоянию на 25 мая коэффициент на победу Усика составляет 1.30, коэффициент на победу Дюбуа - 4.40, а коэффициент на досрочную победу украинского чемпиона - 1.85.

Абсолютное большинство экспертов также считают украинца фаворитом.

Так, например, Леннокс Льюис в интервью The Sun отметил, что "Дюбуа изменился, но Усик - это уровень выше".

"Ему [Дюбуа] нужно больше, чем просто сила, чтобы сломать такого боксера, как Александр", - добавил легендарный спортсмен.

Еще один экс-боксер Карл Фроч в комментарии BT Sport заявил, что "психологическая выносливость Усика - это главное оружие, которое Дюбуа недооценивает".

Прогноз ИИ: как пройдет бой Усик - Дюбуа

Вот какой сценарий на бой дает ИИ.

Раунды 1-3

Усик традиционно начнет осторожно, работая с дистанции. Дюбуа попытается сократить дистанцию и навязать бой, но пока без эффективных атак. Высокое напряжение, мало ударов.

Раунды 4-6

Темп возрастает. Усик начинает "читать" соперника, увеличивает количество ударов, активно комбинирует. Дюбуа отвечает сериями, однако пропускает больше. Видно, что британец начинает "подсаживаться" физически.

Раунды 7-9

Доминирование Усика. Комбинации слева, апперкоты, смена углов. Дюбуа начинает "застывать", растет количество точных ударов украинца. Возможен первый нокдаун.

Раунды 10-11

Завершение боя. Усик стирает сопротивление Дюбуа. Серия ударов по корпусу и голове заставляет рефери вмешаться. Победа Усика техническим нокаутом.

Таким образом ИИ считает наиболее вероятным сценарием окончания боя техническим нокаутом в 10-11 раунде в пользу Усика. Вероятность победы Усика - 85%.

Почему победит Усик: аргументы ИИ

Более высокий боксерский IQ и гибкость. Усик способен адаптироваться к любому сопернику, чего не было у Дюбуа даже в бою против Джо Джойса.

Усик способен адаптироваться к любому сопернику, чего не было у Дюбуа даже в бою против Джо Джойса. Выносливость. В бою против Тайсона Фьюри (дважды в 2024 году) Усик показал, что может контролировать темп даже в 12-м раунде. Дюбуа же теряет мощность и концентрацию после 6-7 раунда.

В бою против Тайсона Фьюри (дважды в 2024 году) Усик показал, что может контролировать темп даже в 12-м раунде. Дюбуа же теряет мощность и концентрацию после 6-7 раунда. Психология. Усик прошел через бой со спорами, "занижение" в Польше, провокации Фьюри, и не сломался. У Дюбуа были моменты, когда он давал волю эмоциям и потом "исчезал" на ринге.

Усик прошел через бой со спорами, "занижение" в Польше, провокации Фьюри, и не сломался. У Дюбуа были моменты, когда он давал волю эмоциям и потом "исчезал" на ринге. Статистика. Усик наносит в среднем 65 ударов в раунд с точностью 38%. Дюбуа - 35 ударов на раунд, точность 26%, снижение показателей после 6 раунда.

Что может изменить результат?

Единственный шанс Дюбуа, считает искусственный интеллект, - точный удар в первых трех раундах. Это должен быть удар по корпусу (как в первом бою) или плотный хук в момент прохода Усика. Но для этого британцу придется работать в темпе, к которому он еще не готов.

Вероятность сенсации от Дюбуа - 15%.

Стоит отметить, что искусственный интеллект не гарантирует результата, но на основе данных, подготовки и психологии бойцов - фаворитом остается Усик. Вероятно, он закроет этот вопрос досрочно.