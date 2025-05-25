Прогноз ИИ на бой Усик - Дюбуа 2: назван победитель и сценарий нокаута

19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа. И всех уже сейчас интересует: кто же победит и каким именно образом?
Накануне супербоя РБК-Украина обратилось к аналитической системе искусственного интеллекта, которая специализируется на спортивном прогнозировании, с просьбой дать независимую оценку шансов боксеров. Модель проанализировала сотни параметров: форму обоих соперников, их предыдущие бои, стиль ведения поединков, статистику, а также мнения экспертов и прогнозы букмекеров.
По данным топовых букмекеров, по состоянию на 25 мая коэффициент на победу Усика составляет 1.30, коэффициент на победу Дюбуа - 4.40, а коэффициент на досрочную победу украинского чемпиона - 1.85.
Абсолютное большинство экспертов также считают украинца фаворитом.
Так, например, Леннокс Льюис в интервью The Sun отметил, что "Дюбуа изменился, но Усик - это уровень выше".
"Ему [Дюбуа] нужно больше, чем просто сила, чтобы сломать такого боксера, как Александр", - добавил легендарный спортсмен.
Еще один экс-боксер Карл Фроч в комментарии BT Sport заявил, что "психологическая выносливость Усика - это главное оружие, которое Дюбуа недооценивает".
Вот какой сценарий на бой дает ИИ.
Раунды 1-3
Усик традиционно начнет осторожно, работая с дистанции. Дюбуа попытается сократить дистанцию и навязать бой, но пока без эффективных атак. Высокое напряжение, мало ударов.
Раунды 4-6
Темп возрастает. Усик начинает "читать" соперника, увеличивает количество ударов, активно комбинирует. Дюбуа отвечает сериями, однако пропускает больше. Видно, что британец начинает "подсаживаться" физически.
Раунды 7-9
Доминирование Усика. Комбинации слева, апперкоты, смена углов. Дюбуа начинает "застывать", растет количество точных ударов украинца. Возможен первый нокдаун.
Раунды 10-11
Завершение боя. Усик стирает сопротивление Дюбуа. Серия ударов по корпусу и голове заставляет рефери вмешаться. Победа Усика техническим нокаутом.
Таким образом ИИ считает наиболее вероятным сценарием окончания боя техническим нокаутом в 10-11 раунде в пользу Усика. Вероятность победы Усика - 85%.
Единственный шанс Дюбуа, считает искусственный интеллект, - точный удар в первых трех раундах. Это должен быть удар по корпусу (как в первом бою) или плотный хук в момент прохода Усика. Но для этого британцу придется работать в темпе, к которому он еще не готов.
Вероятность сенсации от Дюбуа - 15%.
Стоит отметить, что искусственный интеллект не гарантирует результата, но на основе данных, подготовки и психологии бойцов - фаворитом остается Усик. Вероятно, он закроет этот вопрос досрочно.
Ранее мы сообщали, что Усик нацелился на потрясающее завершение карьеры.