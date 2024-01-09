Прогноз хороший. В Пентагоне раскрыли подробности касаемо госпитализации Остина

Министра обороны Пентагона Ллойда Остина госпитализировали еще 1 января, когда он почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. Сейчас он и в дальнейшем находится в больнице, впрочем, полностью вернулся к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга .

Как рассказал Райдер, Остин прошел плановую медицинскую процедуру еще 22 декабря 2023 года в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Находясь в больнице он передал некоторые оперативные полномочия заместителю министра обороны.

Уже 23 декабря министра обороны выписали из больницы после чего он продолжал работать из дома в течение праздников.

"Вечером 1 января он начал испытывать сильную боль и был доставлен каретой скорой помощи в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но испытывал довольно сильную боль. В тот же вечер он прошел обследование и осмотр врачей", - рассказал представитель Пентагона.

Задержка с извещением

2 января отдельные полномочия Остина были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Аппарат министра, его заместитель и Объединенный штаб были уведомлены о передаче полномочий через электронную почту.

По словам Райдера, задержка по информированию о состоянии здоровья Остина была связана с тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

4 января руководитель аппарата и заместитель министра готовили публичное обращение к Конгрессу, впрочем, в тот же день им сообщили о том, что Остин планирует восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности 5 января.

Прогноз хороший

Сейчас Остин до сих пор находится в больнице. Как отметил спикер, министр обороны продолжает испытывать дискомфорт, "но его прогноз хороший".

"С момента восстановления своих обязанностей в пятницу вечером секретарь получил оперативные обновления и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает контролировать повседневные операции (Министерства обороны, - ред.) по всему миру", - рассказал спикер.

Госпитализация Остина

Как писали СМИ, лидеру США Джо Байдену стало известно об отсутствии министра обороны только в четверг, 4 января, днем, поскольку якобы оборонное ведомство держало ситуацию в секрете. Из-за этого экс-президент Штатов Дональд Трамп призвал уволить Остина. Впрочем, Белый дом не имеет соответствующих планов.