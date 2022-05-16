ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення Росії в Україну

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 травня 2022 12:22
Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення Росії в Україну Фото: економіка країн єврозони загальмує через вторгнення Росії в Україну (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну і викликаний цим стрибок цін на енергоносії та сировину скоротять економічне зростання єврозони у 2022 і у 2023 роках. Європейська комісія прогнозує зростання інфляції до рекордного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єврокомісія знизила свій прогноз зростання для 19 країн зони євро до 2,7% цього року з 4,0%, прогнозованих у лютому, незадовго до початку війни. Зростання сповільниться до 2,3% в наступному році, що також нижче 2,7%, що очікувалися раніше.

Цей прогноз є першою комплексною оцінкою економічних витрат війни Росії проти України для 19 країн зони євро і 27 країн ЄС.

"Перспективи економіки ЄС до початку війни полягали в тривалому і стійкому зростанні. Але вторгнення Росії в Україну поставило нові проблеми, якраз в той момент, коли Союз оговтався від економічних наслідків пандемії", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Інфляція, яку Європейський центральний банк хоче зберегти на рівні 2,0%, складе 6,1% в цьому році, прогнозує Єврокомісія, і знизиться до 2,7% в наступному році. Перед війною Єврокомісія очікувала, що ціни зростуть на 3,5% у 2022 році і на 1,7% у 2023 році.

"Надаючи подальший підвищувальний тиск на ціни на сировинні товари, викликаючи нові перебої з поставками і збільшуючи невизначеність, війна посилює раніше існуючі перешкоди для зростання, які, як очікувалося раніше, ослабнуть", - йдеться в повідомленні.

Проте, незважаючи на державні витрати на стримування зростання цін на енергоносії і підтримку мільйонів біженців з України, сукупний дефіцит державного бюджету ЄС повинен скоротитися у 2022 році до 3,6% ВВП з 4,7% у 2021 році, оскільки тимчасові заходи підтримки в умовах COVID-19 скасовуються. Єврокомісія заявила, що у 2023 році вона повинна впасти до 2,5%.

У єврозоні сукупний дефіцит скоротиться вдвічі до 3,7% в цьому році в порівнянні з 2021 роком і ще більше впаде до 2,5% в наступному році, в той час як сукупний державний борг єврозони впаде до 94,7% ВВП з 97,4% у 2021 році і ще більше зменшиться до 92,7% у 2023 році.

Крім того, незважаючи на більш повільне зростання, безробіття в єврозоні знизиться до 7,3% робочої сили в цьому році і до 7,0% у 2023 році з 7,7% у 2021 році.

Раніше МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, у 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункту нижче прогнозу в січні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз ВВП
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну