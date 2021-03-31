Прогноз на квітень: що буде з курсом гривні до долара

Чому падала гривня

Обмінний курс української валюти закінчує березень нижче позначки 28 гривень/долар. У вівторок на міжбанку гривня зросла в порівнянні з попереднім торговим днем - до 27,86 у продажу і 27,84 в покупці. Тоді як минулого тижня гривня дешевшала, до кінця тижня пробивши позначку на торгах 28 гривень/долар. І це при тому, що багато експертів очікували сезонного зміцнення української валюти.

Є кілька факторів, які впливали на ослаблення курсу, говорять опитані РБК-Україна аналітики. Як зазначив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, інвестори зараз не дуже прихильні до ринків, що розвиваються, до чого додаються погашення ОВДП і занепокоєння через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. "І в цій комбінації валютний ринок отримав зміщення балансу на користь попиту, що і призвело до чергових коливань курсу", - зазначив він.

Голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін вважає, що основним чинником зростання курсу долара стає загальне зміцнення американської валюти по відношенню до решти світових валют.

"Як підтвердження таких тенденцій можна взяти динаміку так званого індексу долару (USDX), який розраховується на основі курсу долара до шести валют, а саме до євро (EUR), ієни (JPY), фунту стерлінгів (GBP), канадського долара (CAD), шведської крони (SEK) і швейцарського франка (CHF). За минулий тиждень індекс долара підвищився на 1,3%. За той же проміжок часу курс долара виріс по відношенню до гривні на 1,0% до 28 грн/долар", - зазначив Чурін.

Плани на квітень

Якщо говорити про прогноз ситуації на валютному ринку у квітні, то, на думку Тараса Котовича, протягом наступного місяця курс гривні повинен зміцнюватися в напрямку 27,5 гривень/долар.

Цьому, як вважає аналітик, буде сприяти очікуване відновлення припливу коштів нерезидентів у гривневі ОВДП, дія сезонних чинників і сприятливі умови торгівлі.

Тоді як Дмитро Чурін вважає, що у квітні є передумови очікувати подальшого ослаблення гривні. "Відповідно, найближчим рівнем бачиться досягнення відмітки 28,5 грн/долар", - резюмував Чурін.