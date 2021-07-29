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Проковтнув кілограм кокаїну. Наркокур'єра засудили до 7 років за ґратами

Автор: Дмитро Левицький

Бориспільський міськрайонний суд оголосив вирок іноземцю-наркокур'єру, який проковтнув 91 капсулу з героїном. Суд вирішив відправити наркокур'єра на 7 років у в'язницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

Іноземця затримали у квітні цього року. Він у змові з невстановленими слідством особами вирішив незаконно ввезти в Україну наркотики. Перебуваючи у Бразилії він ковтнув 91 капсулу з кокаїном, після чого одразу вилетів до Києва.

"В аеропорту "Бориспіль", під час проходження митного контролю, іноземця було запрошено для ретельного огляду із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини, у ході якого у шлунку виявлено велику кількість капсул", - розповіли в прокуратурі.

Затриманий іноземець погодився співпрацювати зі слідством та пішов на укладення угоди. На підставі угоди його засудили до 7 років в'язниці з конфіскацією майна.

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