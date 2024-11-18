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Профильный комитет одобрил проект бюджета Украины на 2025 год ко второму чтению

Фото: Бюджет-2025 рекомендован ко второму чтению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде одобрить проект закона о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Роксоланы Подласы в Facebook.

Судя по ее посту, предложенные изменения минимальны, а основные показатели остаются в редакции правительства.

В частности, предлагается, что 2 млрд долларов (90 млрд гривен) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании сугубо на покрытие военных расходов, а именно - закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны.

Кроме того, оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в громадах (то есть, в общей сложности будет 64% для громад) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяем субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд гривен.

Также разрешили прифронтовым громадам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн гривен).

Укрзализныця получит 128 млн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, (фактически – железнодорожного полотна). Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств, сообщила Подласа.

Прибавили 277,1 млн гривен НАН, в том числе на исследования в военной сфере. Также исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета). Исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений),

"Остальные - как представлено правительством", - написала глава Бюджетного комитета.

Бюджет-2025

Напомним, правительство подало в Раду проект бюджета на второе чтение. Между первым и вторым чтением в бюджете фактически ничего не изменилось, кроме ликвидации Дорожного фонда, отказа повышать зарплаты прокурорам и отмены доплат части пенсионеров-чернобыльцев.

В проекте бюджета ко второму чтению правительство оставило норму, согласно которой для всех граждан прожиточный минимум и минимальная зарплата замораживаются в 2025 году.

Принятие бюджета ожидается 21 ноября.

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