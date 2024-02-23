Профильный комитет поддержал демобилизацию срочников: что известно о сроках

"По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины включить законопроекты (№№ 11035, 11035-1) в повестку дня 11-й сессии Верховной рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", - говорится в нем.

При этом среди предложений Комитета, изложенных в документе, указываются и сроки, в течение которых срочников не могут призывать.

"Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу", - отмечается в тексте.

Демобилизация срочников в Украине

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. Собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" предполагают, что этот законопроект может быть проголосован и за основу, и в целом 23 февраля.

При этом, как объясняли РБК-Украина источники в "Слуге народа", вынесение вопроса демобилизации срочников в Украине отдельным документом имеет свое объяснение. Таким образом, закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский и он "не станет заложником тысяч поправок".

Напомним, Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. При этом сообщалось, что Верховная рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе.

Отметим, ранее заместитель главы комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, обсуждая спорные вопросы этого законопроекта отмечал, что "срок отсрочки (срочников, - ред.) должен быть 12 месяцев" и они должны быть демобилизованы "немедленно, до 2 месяцев". Добавим, что ранее фигурировал срок отсрочки для срочников в 6 месяцев.