RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Профильный комитет парламента одобрил продление военного положения и мобилизации

Фото: Рада одобрит продление военного положения на 90 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проекты одобрил проекты законов №8419/8420 об указах президента о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

"Это не финальная стадия. Еще голосование в парламенте, которое состоится в ближайшее время", - написал депутат.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Согласно проектам от 6 февраля 8419 и 8420, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продляла военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радамобилизация в Украине