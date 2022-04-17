У Київській області розпочали асфальтування тимчасової переправи на під’їзді до Ірпеня
На Київщині розпочали асфальтування тимчасової переправи на під’їзді до Ірпеня. По всій області комунальники вже встигли розчистити 125 км доріг та вулиць, відновлюють газопостачання, світло та водопостачання
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
На сьогодні прибрано вже 102 км Житомирської траси, 14 км траси М-07 Київ - Ковель, 2,8 км дороги Р-30 на під’їзді до Ірпеня, а також 4 км траси Т-10-01 Ворзель - Забуччя - /Київ-Чоп/.
"Протягом минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах. У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутильовану воду", - інформує Тимошенко.
Також відновили водопостачання мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень. В селищі Іванків 80% абонентів забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно - 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення Київської області з резервного фонду виділили 400 млн грн.