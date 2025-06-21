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Проекты ветровой генерации до сих пор остаются без налоговых льгот, - Омельченко

Украина, Суббота 21 июня 2025 18:20
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Проекты ветровой генерации до сих пор остаются без налоговых льгот, - Омельченко Фото: эксперт заявил, что проекты ветровой генерации до сих пор остаются без налоговых льгот (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на преимущества ветровой генерации, ее развитие в Украине сдерживается налоговым давлением. Необходимо освободить импортное оборудование для ветроэлектростанций (ВЭС) от НДС и ввозной пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"К сожалению, Украина с 24 февраля 2022 г. потеряла более 80% ветровой генерации в результате рашистской оккупации. ВЭС развивалась перед этим достаточно динамично главным образом на юге и востоке Украины", - отметил Омельченко.

В то же время, по его словам, инвесторы продолжают вкладывать средства в отрасль даже во время войны. В 2023 году в Николаевской области введена в эксплуатацию первая очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, а сейчас в работе находится еще 7 крупных проектов.

"Строительство ветровой генерации имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной энергетикой", - подчеркивает эксперт.

А именно - высокий уровень экологичности, меньший уровень затрат на производство электроэнергии (LCOE), а также более короткие сроки реализации: 2-3 года против 8-10 для блоков АЭС. Кроме того, ВЭС менее зависимы от сезонности, чем солнечные электростанции.

Однако в условиях, когда оборудование для других ВИЭ - солнечной, био-, гидроэнергетики и когенерации - уже освобождено от налогов, ветровая генерация остается без льгот.

"Проекты по строительству ВЭС для нашего государства оказались в роли Золушки", - отметил Омельченко.

По его словам, такая ситуация может иметь долгосрочные негативные последствия для энергетической безопасности страны и экономики в целом.

"Минэкономики объясняет это необходимостью наполнять дефицитный бюджет. Близорукий взгляд. Впрочем, увеличатся ли средства в бюджете, если пакет из проектов на 4 ГВт так и останется на бумаге, или инвестиции будут отсрочены в значительной степени?" - спрашивает эксперт.

По его словам, промедление с предоставлением налоговых стимулов может привести к росту зависимости Украины от импорта электроэнергии и потере конкурентоспособности отечественной промышленности после введения СВАМ в ЕС с 2026 года.

Напомним, Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА) заявила, что инвесторы с проектами ветроэлектростанций для Украины не имеют налоговых стимулов для активного развития ветроэнергетики.

Добавим, что сектор возобновляемой энергетики - один из немногих, который продолжает расти в условиях военного времени в Украине. Он сыграл важную роль во время массовых отключений света.

Однако его дальнейшее развитие сталкивается с рядом проблем. Больше об административных, рыночных и международных вызовах для производства в Украине "зеленой" электроэнергии и биотоплива - в материале РБК-Украина.

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