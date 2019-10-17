У проект держбюджету внесли мільярд на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

У проекті бюджету на 2020 рік з'явилася стаття про фінансування робіт з модернізації міжнародного аеропорту "Дніпро". Скріншот відповідної сторінки у проекті держбюджету опублікував на Facebook мер Дніпра Борис Філатов.

"Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою "Проектування і будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) у сумі 1.000.000 тис. грн", - йдеться в проекті бюджету.

"Будемо сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт в Дніпрі - це вже персональна обіцянку моїм землякам вже нової влади. Не варто уподібнюватися попереднім начальникам, які тільки годували обіцянками", - написав Філатов.

У профільному комітеті парламенту підтвердили, що витрати на проектування і будівництво аеродрому в Дніпрі внесені окремим рядком у проект бюджету-2020.

"Бюджетний комітет Верховної ради вніс окремим рядком у законопроект про держбюджет-2020 програму проектування і будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". На неї заплановано 1 мільярд гривень - це те, що обіцяв Дніпропетровщині президент", - повідомив народний депутат Сергій Демченко, член комітету з питань бюджету.

Верховна рада планує розглянути проект закону про держбюджет на 2020 рік в п'ятницю, 18 жовтня.

"Думаю, ніяких перешкод не буде, і депутати проголосують за розвиток Дніпра. Будівництво нового аеропорту - це не тільки масштабно. Це великий успіх для всієї Дніпропетровської області. Це результат командної роботи депутатів: мого, Сергія Северіна, Дмитра Чорного, Влада Бородіна, Макса Бужанського, Кирила Нестеренка, Романа Каптєлова, Дениса Германа і Дмитра Кисілевського", - сказав Демченко.

Проект модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро" президенту Зеленському представили під час його візиту в місто у липні 2019 року. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко назвав створення для міста сучасного аеропорту одним зі своїх пріоритетів.

Як відзначали експерти, найбільш оптимальним визнано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги на місці старої: смугу продовжать до 3,2 км, обладнують також новий перон, руліжні доріжки, термінали, інфраструктуру. Загальна орієнтовна вартість реконструкції, яка включає створення нової злітно-посадкової смуги і сучасного аеровокзального терміналу, - 2,9 млрд грн.

Проект модернізації аеропорту в Дніпрі може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства: держбюджет фінансує модернізацію злітно-посадкової смуги, а приватний інвестор будує сучасний аеровокзальний комплекс.

У створення сучасного аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро" готова інвестувати група DCH бізнесмена Олександра Ярославського, що має аналогічний досвід створення та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків".