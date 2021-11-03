Продукти подорожчають. Експерти назвали ризики через зростання цін на добрива
Повною мірою зростання цін на газ і добрива відіб'ється у вартості аграрної продукції, яка буде вироблена вже в сезоні 2022-2023 року. Це пов'язано з довжиною сільськогосподарського циклу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти".
Як зазначив генеральний директор з сільськогосподарського виробництва компанії "Нібулон" Костянтин Хмельницький, ціни на добрива, закуплені під весняну та осінню посівні кампанії цього року, зросли на 35% на фосфорно-калійну групу, на азотну - більше ніж у два рази. Але навіть таке різке зростання, за його словами, не встигло вплинути на фактичну кінцеву вартість продукції цього сезону - не дійшло до кінцевого споживача готового продукту - до полиць магазинів.
"Сільськогосподарський цикл досить тривалий - для окремих культур розтягнутий на два календарні роки, наприклад, для озимої пшениці, посів якої відбувається поточної осені, а урожай очікується влітку 2022 року. Тому і більшою мірою вплив зростання цін на даний вид продукції буде відчуватися на врожаї в наступному році", - роз'яснив він.
Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон підкреслив, що ціни на аграрну продукцію визначаються кон'юнктурою світового ринку. І поки вона в цілому досить сприятлива. "Але можливе як подальше зростання, так і зниження цін у наступному сезоні", - додав експерт.
Високий урожай цього року буде стримувати підвищення продовольчих цін наступного року, сказали виданню в Мінекономіки. Ще один фактор, який, на їхню думку, утримає стрибок цін - очікувана відносна стабільність обмінного курсу гривні. "Буде стримувати динаміку цін, як на імпортні продукти, так і на вітчизняні через вплив конкуренції",- вважають у міністерстві.
За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.