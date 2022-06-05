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Продукція Apple подорожчає у всьому світі: на скільки підвищаться ціни

Фото: продукція Apple подорожчає у всьому світі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує підвищити ціни на свою продукцію. Це пов'язано з високою інфляцією й збільшення вартості різноманітних запчастин та комплектуючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на iTech.

Відомо, що зростання цін торкнеться лише нових моделей продукції компанії. Водночас нинішні пристрої подешевшають слабше, ніж це буває зазвичай під час виходу нових гаджетів та модифікацій. Таким чином, придбати iPhone 13 Pro Max за невисокою ціною в найближчому майбутньому навряд чи вдасться.

Базова модель майбутнього iPhone стане відчутно дорожчою, оскільки отримає цінник щонайменше у 1100 доларів.

Востаннє компанія підвищувала ціни на свою продукцію у 2017 році під час виходу iPhone X. Тоді ж базова модель пристрою коштувала 1000 доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в мережі з'явились рендери iPhone 14 Pro з увімкненим екраном.

Також відомо, що компанія Apple імовірно відмовиться від звичного роз'єму для зарядки в майбутніх iPhone й перейде на використання USB-C.

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