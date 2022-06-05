Продукція Apple подорожчає у всьому світі: на скільки підвищаться ціни

Відомо, що зростання цін торкнеться лише нових моделей продукції компанії. Водночас нинішні пристрої подешевшають слабше, ніж це буває зазвичай під час виходу нових гаджетів та модифікацій. Таким чином, придбати iPhone 13 Pro Max за невисокою ціною в найближчому майбутньому навряд чи вдасться.

Базова модель майбутнього iPhone стане відчутно дорожчою, оскільки отримає цінник щонайменше у 1100 доларів.

Востаннє компанія підвищувала ціни на свою продукцію у 2017 році під час виходу iPhone X. Тоді ж базова модель пристрою коштувала 1000 доларів.