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Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Новини » Економіка     14.05.2020 - 14:55
Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах цибуля, гречка та яблука

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за січень-квітень цибулю подорожчала на 105,1% до 18,5 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 27,4% до 35,4 грн за кг, яблука подорожчали на 18,1% до 27,4 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 22,6% до 16,3 грн за десяток, філе куряче на 13,3% до 88,2 грн за кг.

За даними Держстату, за січень сигарети преміум-класу подорожчали на 7,0% до 50,8 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,4% до 17,4 грн за пляшку.

Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у квітні 2020 року порівняно з березнем зросли на 0,8%. За даними статистичного відомства, з початку 2020 року ціни в Україні зросли на 1,5%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,1% з 2,3% в березні 2020 року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиценыпродукты
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