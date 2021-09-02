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Без продуктів і ліків: на Афганістан насувається гуманітарна катастрофа

Автор: Артур Родивилов

Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Попри те, що ООН і партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути, вони не зможуть це зробити без твердої та щедрої міжнародної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова координатора наданої ООН гуманітарної допомоги афганцям Раміза Алакбарова.

Він зазначив, що в країні спостерігається гостра нестача продовольства - "більш ніж половина афганців не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти". Крім того, Афганістан потребує медикаментів.

Аеропорт афганської столиці Кабула закритий, проте, за словами представника ООН, Організація і її партнери знаходять інші шляхи доставлення гуманітарної допомоги.

Так, вантажі доставляють автотранспортом з Пакистану, а днями в Мазар-І-Шаріф - четверте за величиною місто Афганістануп - прибув перший літак з 37,5 тоннами медикаментів.

"Вони розраховані на 200 тис.осіб і будуть доставлені у 20 лікарень. У країну доставлено 600 тонн продовольства. Воно особливо потрібне дітям, половина яких скоро опиниться на межі виснаження", - сказав Алакбаров.

Нагадаємо, що до Одеси прибули 133 біженці з Афганістану, яких евакуювали в Україну.

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Афганистан