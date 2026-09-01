Продукты могут подорожать из-за атак РФ: Минагро назвал оценку ниже прогноза бизнеса

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У Украины есть достаточные запасы продовольствия для внутреннего рынка.

Из-за российских атак бизнес переходит к более децентрализованной модели снабжения.

Продукцию планируют доставлять меньшими партиями и непосредственно от производителей в места реализации.

Перестройка логистики увеличивает транспортные и складские расходы.

В Минагрополитики оценивают возможное удорожание продуктов максимум в 2,5%.

Представители логистического и ритейл-рынка ранее прогнозировали рост цен на отдельные категории на 3–12% в зависимости от условий хранения и доставки.

Как меняется поставка продуктов

У Украины есть достаточные запасы продовольствия, однако российские удары по складам заставляют участников рынка менять привычную модель поставки. По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, одним из ключевых решений стала децентрализация.

Речь идет о хранении и доставке продукции небольшими партиями, а также о прямых поставках от производителя непосредственно к месту реализации. Такой подход должен уменьшить риск одновременного уничтожения больших объемов продукции и обеспечить магазины необходимыми товарами без перебоев.

Перестройка логистики уже оказывает влияние и на работу торговых сетей. В магазинах может быть меньше отдельных позиций, однако это не означает дефицита продуктов, подчеркнул Высоцкий.

На сколько могут подорожать продукты

Изменение логистической модели требует дополнительных затрат на транспортировку и может повлиять на стоимость складских услуг. В то же время в Минагрополитики не ожидают резкого скачка цен.

По оценке ведомства, дополнительные расходы могут привести к удорожанию продуктов питания максимум до 2,5%.

''Переход к более децентрализованной модели поставки требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%”, – отметил Тарас Высоцкий.

В то же время оценки представителей бизнеса, обнародованные ранее, значительно выше.

По прогнозам директора UTG Евгении Локтионовой, логистика сухих товаров может подорожать на 15–25%, а охлажденных – на 35–50%. Соответственно, розничные цены на сухие товары могут вырасти на 3–5%, а на нуждающуюся в охлаждении – на 7–12%.

Совладелец RetailPro Артем Ретин оценивал возможный рост расходов на хранение и доставку в 10–15%. По его словам, на отдельных маршрутах, которые приходится перестраивать в обход поврежденных распределительных центров, расходы могут увеличиваться в 2-3 раза. Это, по его оценке, может прибавить к конечным ценам в среднем 1–5%.

Напомним, российские атаки уже нанесли серьезный ущерб продуктовой логистике Украины. По данным Минагрополитики, в отдельных регионах уничтожены до 90% мощностей для хранения продовольствия.