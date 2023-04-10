Продукты дорожают. Что ударило по кошельку больше всего и ожидать ли спада цен

Цены на продукты в Украине за последний год выросли по нескольким причинам, в частности из-за инфляции. Больше всего подорожали яйца, однако уже в ближайшее время цены на них пойдут на спад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

Что и почему подорожало

"Действительно, можно констатировать, что есть подорожание продуктов питания. Надо прежде всего отметить, что это подорожание является инфляционным, оно в рамках гривневой инфляции, которая к сожалению произошла в прошлом году", - пояснил Высоцкий.

По его словам, есть некоторые продукты с незначительным подорожанием. К примеру, цены на муку выросли не более чем на 10-11%. Также не критичен рост стоимости молочных и мясных продуктов.

"К сожалению, наибольшее подорожание - это яйца, здесь было много факторов, в том числе разрушение оккупантами крупных птицефабрик", - отметили в ведомстве.

Помимо инфляции на рост цен повлияли энергетические вызовы и девальвация.

Что будет с ценами на яйца

В Министерстве агрополитики отмечают, что работа по увеличению производства яиц началась еще осенью, но из-за проблем в энергетической сфере, вызванных обстрелами со стороны РФ, этот рост приостановился. В настоящее время производство максимально наращивается и цены на яйца пойдут на спад уже в апреле.

"Буквально после Пасхи уже пойдет тренд к снижению, который продлится почти до середины лета и таких дорогих яиц не будет. Удешевление начнется буквально с конца апреля. Мы видим, что это (удешевление, - ред.) будет от 20 до 40% в зависимости от ситуации на рынке кормов", - добавил он.

Мясо птицы

Высоцкий добавил, что военные действия нанесли производству мяса птицы меньше потерь, чем яйцам. Есть определенное удорожание, но оно не критично и в ближайшее время прогнозируется стабильная ситуация.

"С точки зрения объемов производства и цен никаких удорожаний или дефицита не предвидится ", - добавил он.

Что будет с ценами

Высоцкий отметил, что на цены на овощи борщевого набора повлияла война - овощи выращивались на территориях Николаевской и Херсонской областей, оказавшихся в оккупации. Также на цены повлияла и ситуация в энергетике. Однако фермы в других регионах Украины активно перепрофилируются на выращивание овощей, сбор которых начнется с конца мая, а летом и осенью - полноценный сбор.

"Поэтому можно отметить, что самый сложный период с точки зрения ценовой ситуации пройден", - добавил он.

Высоцкий также уверяет, что огурцов по 200 гривен за килограмм не будет. Он пояснил, что тепличные овощи всегда дороже, а вот огурцы открытого грунта будут стоить пару десятков гривен, а не сотни.