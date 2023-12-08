Продолжение УПЛ 8-11 декабря: полное расписание матчей семнадцатого тура

Открывать тур будут в Житомире, где местное "Полесье" примет "Днепр-1". Старт встречи назначен на 15:00. Через два часа позже начнется противостояние донецкого "Шахтера" и ровненского "Вереса" во Львове.

На субботу запланирован один поединок – криворожский "Кривбасс" дома встретится с луганской "Зарей" (15:00). В воскресенье же полтавская "Ворскла" в 13 часов примет "Рух" со Львова. В свою очередь в 15:00 прозвучит стартовый свисток матча между одесским "Черноморцем" и "Колосом" из Ковалевки.

Закроют тур в понедельник еще двумя поединками. В 14 часов харьковский "Металлист 1925" встретится с "Александрией". Дерби Киева между "Динамо" и "Оболонью" запланировано на 15:00. Матч черкасского ЛНЗ и закарпатского "Миная" перенесли на весну.

Домашние поединки "Полесье", "Шахтера", "Ворсклы", "Черноморца" и "Металлиста 1925" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Кривбасса" будут транслировать в YouTube, а противостояние "Динамо" и "Оболони" покажет телеканал "2+2".

Список матчей 17-го тура Премьер-лиги: