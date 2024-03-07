Продолжение УПЛ 7-9 марта: полное расписание матчей двадцатого тура

Украинская Премьер-лига двумя поединками в четверг начнет очередной тур второй части сезона 2023/24. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Начнется тур в 15:30 в пригороде Киева. Там "Заря" из Луганска примет закарпатский "Минай". В свою очередь в 18 часов ровненский "Верес" встретится с киевским "Динамо".

На пятницу запланированы три поединка. В гости к "Днепру-1" из Львова приедет "Рух" (13:00). Стартовый свисток во встрече "Металлиста 1925" из Харькова и черкасским ЛНЗ прозвучит в 15:30. Донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Колос" из Ковалевки в 18 часов.

Еще три матча назначили на субботу. В 13:00 одесский "Черноморец" будет противостоять "Ворскле" из Полтавы. Житомирское "Полесье" в 15:30 встретится с "Александрией". Закрывать тур будут криворожский "Кривбасс" и "Оболонь" из Киева (18:00).

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 20-го тура Премьер-лиги: