Продолжение УПЛ 3-4 мая: полное расписание матчей тура

Стартовать тур будет матчами лидеров на Закарпатье. В 13:00 донецкий "Шахтер" встретится с "Минаем", а в параллельном поединке "Днепр-1" проэкзаменует харьковский "Металлист".

В 14 часов прозвучит стартовый свисток во встрече "Львова" и "Александрии". На 15:00 запланированы еще два матча. Луганская "Заря" в столице примет "Верес" из Ровно, а к "Черноморцу" в Одессу пожаловал ковалевский "Колос".

В четверг первыми на поле появятся футболисты криворожского "Кривбасса" и "Ингульца" из Петрового (13:00). В то же время харьковский "Металлист 1925" в Киеве начнет поединок против львовского "Руха". Закрывать тур в 15:00 будут "Ворскла" из Полтавы и столичное "Динамо".

За семь туров до конца первенства лидером остается "Шахтер" (56 очков). "Днепр-1" набрал на 5 очков меньше, но до сих пор с матчем в запасе. Третья – "Заря" (49 пунктов). Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1" и "Зари", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 24-го тура Премьер-лиги: