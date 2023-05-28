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Продолжение УПЛ 28-29 мая: полное расписание матчей тура

Фото: "Горняки" могут досрочно стать чемпионом (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками в воскресенье начнется предпоследний тур украинской Премьер-лиги 2022/23. Его программа продлится два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать 29-й тур будет двумя параллельными матчами. Во Львове в 15.00 встретятся лидеры первенства – донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". В свою очередь в Кировоградской области "Александрия" будет противостоять луганской "Заре".

В понедельник же все 6 поединков начнутся в 15 часов. В столице "Динамо" проэкзаменует ровненский "Верес", а харьковский "Металлист" в статусе хозяина в Ужгороде примет закарпатский "Минай". Полтавская "Ворскла" дома будет противостоять "Колосу" из Ковалевки, а "Львов" будет пытаться прервать серию неудач во встрече с петровским "Ингульцем".

Кроме того, одесский "Черноморец" дома встретится с "Рухом" из Львова. Тем временем харьковский "Металлист 1925" в битве середняков сойдется с "Кривбассом" из Кривого Рога.

Для возобновления чемпионской интриги "Днепр-1" обязан побеждать "Шахтер", поскольку "спортклубовцы" отстают от "горняков" на 5 очков. Донетчане имеют в активе 69 пунктов, а днепровцы набрали 64. Третьей идет "Заря" (61 балл). Все поединки, кроме домашних матчей "Динамо" и "Металлиста", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 29-го тура Премьер-лиги:

  • "Шахтер" – "Днепр-1", 28 мая, 15:00
  • "Александрия" – "Заря", 28 мая, 15:00
  • "Динамо" – "Верес", 29 мая, 15:00
  • "Металлист" – "Минай", 29 мая, 15:00
  • "Ворскла" – "Колос", 29 мая, 15:00
  • "Львов" – "Ингулец", 29 мая, 15:00
  • "Черноморец" – "Рух", 29 мая, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Кривбасс", 29 мая, 15:00

К слову, ранее "Ворскла" забрала призы тренеру и футболисту тура после победы над "Днепром-1".

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УПЛЧерноморецЗаряШахтерДнепр-1ДинамоВорсклаАлександрияМеталлист