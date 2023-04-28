Продолжение УПЛ 28-29 апреля: полное расписание матчей тура

Стартовать тур будет 28 апреля в 13:00 двумя матчами. На ужгородском "Авангарде" харьковский "Металлист" примет киевское "Динамо". В параллельной встрече "Верес" в Ровно сойдется со "Львовом".

В 15 часов ковалевский "Колос" на родной арене встретится с донецким "Шахтером". Еще более насыщенным будет субботний график. Начнется он двумя поединками в 13:00. В столице "Заря" из Луганска проэкзаменует одесский "Черноморец", а тем временем на Закарпатье "Минай примет харьковский "Металлист 1925".

Часом позже прозвучит стартовый свисток в Петровом. Там "Ингулец" встретится с одним из лидеров – "Днепром-1". На 15:00 субботы запланированы еще два матча: "Рух" во Львове примет полтавскую "Ворсклу", а "Кривбасс" вместе с "Александрией" выйдет на газон криворожской арены.

За 8 туров до конца первенства в лидерах идет "Шахтер" (53 очка). "Днепр-1" набрал на пять очков меньше, но до сих пор с матчем в запасе. Третья – "Заря" (46 пунктов). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста", "Зари" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 23-го тура Премьер-лиги: