Продолжение УПЛ 27-30 сентября: полное расписание матчей восьмого тура

Открывать тур будут в Ровно. На стадионе "Авангард" местный "Верес" примет донецкий "Шахтер" в 18 часов.

По три матча запланированы на субботу и воскресенье. В первый выходной криворожский "Кривбасс" встретится с "Александрией" (13:00). Далее черкасский ЛНЗ в 15:30 будет противостоять "Черноморцу" из Одессы. В 18:00 львовские "Карпаты" встретятся с житомирским "Полесьем".

Во второй выходной киевская "Оболонь" в 13 часов примет "Ингулец" из Петрового. В 15:30 львовский "Рух" встретится с "Колосом" из Ковалевки. На 18:00 запланировали столичное дерби – "Левый Берег" примет "Динамо". Наконец в понедельник луганская "Заря" будет противостоять "Ворскле" из Полтавы (18:00).

Канал UPL.TV покажет все поединки. Он доступен на большинстве OTT-платформ – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов ретранслируют телеканал.

Список матчей 8-го тура Премьер-лиги: