Продолжение УПЛ 17-19 марта: полное расписание матчей восемнадцатого тура

Харьковский "Металлист" 17 марта примет "Александрию" на Закарпатье. Старт встречи назначен на 13:00.

В субботу первыми начнут полтавская "Ворскла" и "Металлист 1925". Их поединок запланирован на 13:00, а часом позже стартуют еще два матча. В столицу погостить у "Динамо" приедет луганская "Заря", а "Львов" примет криворожский "Кривбасс". Последними 18 марта на поле появятся ровненский "Верес" и "Днепр-1".

С разницей в час в воскресенье сыграют три поединка. Петровский "Ингулец" попытается продолжить серию побед до пяти в противостоянии с "Черноморцем" из Одессы (13:00). Вскоре ковалевский "Колос" примет закарпатский "Минай". Закрывать тур в 15:00 будут донецкий "Шахтер" и львовский "Рух".

В лидерах чемпионата в данный момент идет "Шахтер" (39 очков, 16 матчей). Конкуренцию "горнякам" постараются навязать "Днепр-1" (36/16), "Заря" (34/17) и "Динамо" (33/17). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста" и "Динамо", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги: