Продолжение Лиги чемпионов 23 октября: полное расписание матчей среды

Открывать программу дня будут два матча в 19:45 по киевскому времени. "Аталанта" из итальянского Бергамо примет шотландский "Селтик", а французский "Брест" встретится с леверкузенским "Байером".

В 22 часа стартуют еще семь поединков. Французский "Лилль" будет гостить у мадридского "Атлетико", а центральным противостоянием вечера станет матч испанской "Барселоны" против мюнхенской "Баварии". Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина примет роттердамский "Фейеноорд".

Кроме того, австрийский "Зальцбург" встретится с загребским "Динамо", пока английский "Манчестер Сити" проэкзаменует пражскую "Спарту". Тем временем немецкий РБ "Лейпциг" встретится с английским "Ливерпулем", а швейцарский "Янг Бойз" примет миланский "Интер".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно будет транслировать матч "Зальцбурга" против "Динамо".

Список матчей среды в 3-м туре основного этапа Лиги чемпионов: