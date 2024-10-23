RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Продолжение Лиги чемпионов 23 октября: полное расписание матчей среды

Фото: Роберт Левандовски встретится с бывшей командой (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Третий тур общего раунда Лиги чемпионов 2024/25 продолжится в среду девятью поединками в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Открывать программу дня будут два матча в 19:45 по киевскому времени. "Аталанта" из итальянского Бергамо примет шотландский "Селтик", а французский "Брест" встретится с леверкузенским "Байером".

В 22 часа стартуют еще семь поединков. Французский "Лилль" будет гостить у мадридского "Атлетико", а центральным противостоянием вечера станет матч испанской "Барселоны" против мюнхенской "Баварии". Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина примет роттердамский "Фейеноорд".

Кроме того, австрийский "Зальцбург" встретится с загребским "Динамо", пока английский "Манчестер Сити" проэкзаменует пражскую "Спарту". Тем временем немецкий РБ "Лейпциг" встретится с английским "Ливерпулем", а швейцарский "Янг Бойз" примет миланский "Интер".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно будет транслировать матч "Зальцбурга" против "Динамо".

Список матчей среды в 3-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

  • "Аталанта" – "Селтик", 19:45
  • "Брест" – "Байер", 19:45
  • "Атлетико" – "Лилль", 22:00
  • "Барселона" – "Бавария", 22:00
  • "Бенфика" – "Фейеноорд", 22:00
  • "Зальцбург" – "Динамо" З, 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Спарта", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Ливерпуль", 22:00
  • "Янг Бойз" – "Интер", 22:00

 

К слову, накануне "Реал" фестивально победил "Боруссию" в Лиге чемпионов.

Напомним, донецкий "Шахтер" минимально проиграл "Арсеналу" на Альбионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СелтикБайерАтлетикоЛига ЧемпионовБарселонаБаварияБенфикаМанчестер СитиЛейпцигЛиверпульЯнг Бойз